Уровень зоограмотности повышают тюменские школьники

Тюменский зоопроект "Три касания" стал победителем второго в 2021 году конкурса от Фонда президентских грантов. Инициатива получила финансовую поддержку в размере 490 тысяч рублей.

На полученные средства команда проекта провела серию интерактивных уроков для школьников 3-11 классов, организовала несколько благотворительных акций по сбору товаров для животных в торговых центрах и кофейнях города. Также планируется разработать дизайн тематических наклеек для кофейных стаканчиков.

Уроки зоограмотности в тюменских школах стартовали 1 сентября прошлого года. За это время команда проекта обучила 1 290 школьников разных возрастов. По словам руководителя проекта Владислава Сиюткина, акцент на просвещении школьников делается не просто так. Дело в том, что благотворительные акции помогают тем животным, которые уже оказались на улице, а обучение решает проблему в ее основании.

– После уроков зоограмотности подросшие школьники не выкинут животное и вместо того, чтобы подкармливать на улице, будут пытаться пристроить его, найти хороших и ответственных хозяев. Так бездомные животные смогут получить не просто новый дом, а шанс на хорошую жизнь, – поделился с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" Владислав Сиюткин.

Стать активистом проекта может каждый тюменец. Больше подробностей об инициативе "Три касания" можно найти в официальных социальных сетях проекта.