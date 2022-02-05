Новорожденного ямальца с редким диагнозом спасли тюменские врачи

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Такой диагноз встречается достаточно редко. Кроме того, у ребенка низкая масса тела - 2260 граммов. Это значит, открытая операция слишком рискованна для ребенка. На консилиуме было принято решение об эндоваскулярном вмешательстве.

"Под ультразвуковым контролем через установленный в бедренную вену порт-интрадьюсер была выполнена вся операция. В зону сужения имплантировали металлический каркас – стент. Диаметр стента после раскрытия составил 6 мм, а длина 15 мм. Добились полного расправления стенозированного участка", - сказал Дмитрий Крашенинин, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ №1.

После операции маленький пациент был направлен в реанимационную палату, где за ним вплоть до выписки велось круглосуточное наблюдение, сообщила Наталья Ильина, пресс-служба ОКБ №1 (г. Тюмень).

Ямальский малыш вместе с мамой уже переведены в перинатальный центр. Через две-три недели они отправятся домой в Новый Уренгой. Врачи ОКБ №1 будут поддерживать с ними связь, а через несколько месяцев их будут ждать на операцию. "Ему предстоит радикальная коррекция врожденного порока. Необходимо будет удалить стент и создать клапан легочной артерии", - прокомментировал дальнейшее лечение Кирилл Горбатиков.