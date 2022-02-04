В Тюмени работает круглосуточный пункт осмотра больных с ОРВИ

Городская поликлиника № 4 (ул. Индустриальная, 49) ведет круглосуточный прием жителей Тюмени с симптомами ОРВИ. Всего на сегодня в регионе работают 19 временных пунктов-фильтров в Тюмени, поселке Боровский, Тобольске, Вагае и Голышманово.

На фильтрах оказывается помощь как взрослым, так и детям с симптомами ОРВИ. У обратившихся измеряют температуру, уровень сатурации, давление, проводят общий осмотр и при наличии показаний бесплатно тестируют на COVID-19, если инфекция подтверждается - прямо в пункте выдают лекарства.

В зависимости от востребованности количество, местоположение и порядок работы пунктов может меняться, узнать актуальный список адресов можно по тел. 122.