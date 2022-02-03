Тюменцы могут предложить законодателям свои идеи по решению вопроса о бродячих собаках

Общероссийскую проблему бродячих собак, которые представляют угрозу для жизни и здоровья жителей городов, а также варианты ее решения обсудили в Тюменской городской думе на рабочем совещании о совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере обращения с домашними животными.

В Госдуме по инициативе спикера Вячеслава Володина создана рабочая группа по разработке изменений в действующий закон, парламентарии обсуждают вопросы на уровне регионов и муниципальных образований. Одно из первых таких обсуждений прошло 2 февраля с участием депутата Госдумы Евгения Маркова в Тюмени. Помимо депутатов городской и областной дум, в совещании выступили представители регионального правительства и администрации Тюмени, ЛесПаркХоза, осуществляющего отлов и содержание бездомных животных, и общественники.

Замглавы города Семен Тегенцев отметил, что в целом ситуация с бродячими собаками в городе становится лучше: за 2021 год в приют поступило около 2 тысяч заявок на отлов собак, а в 2019 году их было около 4,5 тысячи, в 2020-м – 3,7 тысячи. Чаще всего животное оказывается на улице из-за того, что его выбросил хозяин, нестерилизованные особи размножаются, часть "бродяжек" составляют отловленные ранее и возвращенные на прежние места обитания.

На совещании прозвучали различные предложения — от жесткого контроля за владельцами животных и ограничений для них до эвтаназии агрессивных собак. Комментируя итоги совещания, депутат Госдумы Евгений Марков счел многие из предложений тюменцев конструктивными и созвучными идеям парламентариев, которые работают над улучшением закона о домашних животных.

"Нам предстоит выработать системные решения, которые позволят раз и навсегда решить вопрос и которые устроят и общественников, выступающих в защиту животных, и большую часть населения. Очень надеюсь, что в ближайшее время Госдума примет законопроект в том виде, который будет легко, удобно и комфортно исполнять и также удобно и комфортно контролировать, о важности чего высказались участники совещания. Годы реализации действующего закона показали ущербность тех норм, которые в нем заложены. Уверен, что с участием в том числе специалистов, которые выступили в Тюмени, нам удастся разработать более эффективные предложения", - отметил Евгений Марков.

Председатель гордумы Евгений Заболотный сообщил, что на совещании многие высказались за введение учета домашних животных, повышение ответственности хозяев собак по их содержанию, а также за контролируемый отлов бездомных животных и качественную работу по снижению их популяции. Немаловажным он назвал и уточнение полномочий муниципалитетов в данном вопросе.

"Очень много говорится о делегировании полномочий, но сегодня необходимо проводить работу по делегированию ответственности в этом вопросе – местным властям, соответствующим ведомствам и владельцам домашних животных. К тому же каждый владелец должен иметь обязанности по отношению к своим питомцам, знать о них и выполнять. Это не до конца прописано в наших нормативных правовых документах", - обратил внимание председатель думы.

С предварительными итогами рабочего совещания тюменцы могут ознакомиться на сайте думы, внести предложения в проект итогового документа можно в разделе "Обращения граждан и организаций".