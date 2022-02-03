Личные приемы в органах власти приостановили до 2 марта

Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен на период с 07 февраля до 02 марта 2022 года. Решение принято в целях предупреждения распространения COVID-19.

Органы власти будут работать с обращениями граждан и организаций в дистанционном формате, в том числе посредством:

- Почты России;

- официального портала органов государственной власти Тюменской области;

- факсимильной связи;

- официальной электронной почты;

- ящиков для корреспонденции (при наличии);

- телефонной связи.