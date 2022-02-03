Личные приемы в органах власти приостановили до 2 марта

19:23 02 февраля 2022
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Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен на период с 07 февраля до 02 марта 2022 года. Решение принято в целях предупреждения распространения COVID-19.

Органы власти будут работать с обращениями граждан и организаций в дистанционном формате, в том числе посредством:

- Почты России;
- официального портала органов государственной власти Тюменской области;
- факсимильной связи;
- официальной электронной почты;
- ящиков для корреспонденции (при наличии);
- телефонной связи.

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