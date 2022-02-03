1 895 случаев коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

17:08 02 февраля 2022
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Среди 1895 новых больных коронавирусом, в том числе 696 детей, выздоровели за 475 человек, госпитализирован 161, умерли 7, под меднаблюдением остаются 74 305 человек.

В моногоспиталях 1 850 коек развернуто, свободно - 17,4 %. За сутки проведено 19 380 лабораторных исследований на covid-19  (всего 3 361 673).

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 104 703 человек, выздоровели 85 912, умерли 3 747.

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