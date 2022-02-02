Узнать адреса кабинет-фильтров тюменцы могут на геопортале Тюменской области

На геопортале Тюменской области доступна карта с отмеченными для посещения кабинет-фильтрами в Тюмени. На карте можно посмотреть название, адрес объекта и время его работы. Предварительно записываться для посещения не нужно. Карту можно найти в разделе "Здравоохранение" — "Дополнительные фильтры для пациентов с признаками ОРВИ".

Также узнать адреса кабинет-фильтров можно у автоинформатора единой службы 122, нажав после набора номера цифру "2".

Кабинет-фильтры открыты в Тюмени, посёлках Боровский и Голышманово. В таких медицинских пунктах врачи измеряют температуру, сатурацию и при необходимости делают ест на COVID-19. На данный момент тюменцы могут обратится в один из 12 кабинет-фильтров.