Четыре дополнительных медпункта для пациентов с ОРВИ открыли в Тюменской области

С 31 января в Тюмени работают девять временных медпунктов в школах для приема детей с признаками ОРВИ, об открытии еще четырех, в том числе в поселке Боровский и в Голышманово, сообщает информцентр правительства региона.

"Медицинские работники проводят общий осмотр, при необходимости делают тест на COVID-19. Если результат положительный, лекарства выдают на месте. На фильтрах оказывается помощь как взрослым, так и детям. Обратиться за помощью можно без предварительной записи с 8:00 до 20:00", - поясняется в сообщении.

На данный момент медпункты открыты по адресам:

В Тюмени:

∙ школа № 43 (ул. Щербакова, 94);

∙ школа № 22 (ул. Садовая, 121);

∙ школа № 88 (ул. Московский тракт, 129/1);

∙ гимназия № 16, корпус 1 (ул. Парфенова, 19);

∙ лицей № 81 (ул. Ватутина, 10Б);

∙ школа № 63 (ул. Широтная, 181а);

∙ школа № 67 (ул. Домостроителей, 2а);

∙ школа № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3а);

∙ школа № 65 корпус 1 (ул. Широтная, 116);

∙ Центр олимпийской подготовки "Дзюдо-центр" (ул. В. Гнаровской, 1);

∙ аудиторный корпус ТюмГМУ (ул. 50 лет Октября, 53а) – с 3 февраля.

В Тюменском районе:

∙ Боровская средняя школа (п. Боровский, ул. Ленинградская, 7).

В Голышмановском городском округе:

∙ Голышмановская спортшкола олимпийского резерва (Голышманово, ул. Карла Маркса, д.1 стр.3, помещение 1).

Если плохое самочувствие не связано с вирусной инфекцией – рекомендуется обратиться в поликлинику.