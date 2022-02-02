Четыре дополнительных медпункта для пациентов с ОРВИ открыли в Тюменской области

С 31 января в Тюмени работают девять временных медпунктов в школах для приема детей с признаками ОРВИ, об открытии еще четырех, в том числе в поселке Боровский и в Голышманово, сообщает информцентр правительства региона.
"Медицинские работники проводят общий осмотр, при необходимости делают тест на COVID-19. Если результат положительный, лекарства выдают на месте. На фильтрах оказывается помощь как взрослым, так и детям. Обратиться за помощью можно без предварительной записи с 8:00 до 20:00", - поясняется в сообщении.
На данный момент медпункты открыты по адресам:
В Тюмени:
∙ школа № 43 (ул. Щербакова, 94);
∙ школа № 22 (ул. Садовая, 121);
∙ школа № 88 (ул. Московский тракт, 129/1);
∙ гимназия № 16, корпус 1 (ул. Парфенова, 19);
∙ лицей № 81 (ул. Ватутина, 10Б);
∙ школа № 63 (ул. Широтная, 181а);
∙ школа № 67 (ул. Домостроителей, 2а);
∙ школа № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3а);
∙ школа № 65 корпус 1 (ул. Широтная, 116);
∙ Центр олимпийской подготовки "Дзюдо-центр" (ул. В. Гнаровской, 1);
∙ аудиторный корпус ТюмГМУ (ул. 50 лет Октября, 53а) – с 3 февраля.
В Тюменском районе:
∙ Боровская средняя школа (п. Боровский, ул. Ленинградская, 7).
В Голышмановском городском округе:
∙ Голышмановская спортшкола олимпийского резерва (Голышманово, ул. Карла Маркса, д.1 стр.3, помещение 1).
Если плохое самочувствие не связано с вирусной инфекцией – рекомендуется обратиться в поликлинику.
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