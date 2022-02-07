Дмитрий Осипов: в народной программе единороссов отражены потребности разных групп людей

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Народная Программа "Единой России", в формировании которой активно участвовали и тюменцы, позволит решить глобальные задачи страны, удовлетворяя потребности конкретного человека, считает руководитель фракции "Единая Россия" в Тюменской городской думе, депутат Дмитрий Осипов.

– Дмитрий Александрович, в августе 2021 года на партийном съезде единороссы утвердили Народную программу. Какова общая концепция этого документа и как он формировался?

– С Народной программой партия "Единая Россия" шла на выборы-2021 в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу. В нее вошло более двух миллионов предложений россиян, 66 тысяч предложений направлено из Тюменского региона, причем более 26 тысяч инициатив принадлежит жителям областного центра. Внести предложения можно было на сайте np.er.ru, через депутатов разных уровней и общественные организации – таких в регионе более полусотни. В сборе предложений помогали и волонтеры: они проводили анкетирование среди горожан и фиксировали озвученные тюменцами инициативы в Народной программе.

– В разработке документа участвовали только сторонники партии?

– Для нас нет наших и не наших. Все мы жители Тюмени и любим свой город независимо от политических взглядов. Партия власти несет ответственность за все и за каждого. Кто хотел выразить свое мнение и зафиксировать его в Народной программе, такой возможностью воспользовались. Ряд предложений жителей учтен в бюджетах всех уровней на 2022-2024 годы и начинает реализовываться.

– Почему для единороссов важно было передать инициативу гражданам, а не ограничиться деятельностью разработчиков партийных концепций? Существует ли подобный опыт в других политических течениях?

– Для единороссов важно знать потребности людей, живущих на той или иной территории. Разумеется, экспертное мнение необходимо, и по каждому предложению только после тщательного анализа будет принято решение. Обратная связь от граждан принципиальна, видеть реальную картину всегда важно. Если мы перестанем смотреть фактам в лицо, анализировать текущее состояние дел, то с большой долей вероятности начнем принимать неверные решения. Этого допустить нельзя. Что касается опыта иных политических сил, то об этом лучше спросить у них.

– По вашим наблюдениям, тюменцы в основном мыслят глобальными категориями – в масштабах страны или сосредоточены на деталях, на том, что касается лично каждого и его близких?

– Полагаю, в этом плане Народная программа достаточно сбалансирована. Решая глобальные задачи, мы удовлетворяем потребности разных групп жителей. Так, в ближайшую пятилетку планируется построить в Тюмени 12 школ. Это, безусловно, большая системная задача, и в то же время точечно решаются проблемы отдельных микроучастков города. Еще один наглядный пример – масштабная газификация страны: в Тюменской области построят 800 км новых газораспределительных сетей, и благодаря этому глобальному проекту улучшится качество жизни конкретных семей.

– Какой процент предложений граждан вошел в финальный вариант Народной программы и что станет с инициативами, не нашедшими отражение в документе?

– Все до единого предложения проанализированы, систематизированы и отражены в Народной программе. Я подчеркиваю: ни одно предложение не осталось без внимания. Безусловно, есть вопросы, которые необходимо укрупнять. Если, скажем, жители просят построить участок дороги к конкретному домовладению, надо посмотреть на ситуацию шире и заасфальтировать всю улицу, раз уж беремся за это дело. Комплексный подход к решению проблем, актуальных для многих людей, помогает наиболее эффективно выстаивать работу и расходовать ресурсы. Взять, к примеру, благоустройство дворов: мы не просто красим лавочки, высаживаем деревья и устанавливаем малые архитектурные формы, но и меняем инженерные сети, обновляем асфальтовое покрытие, монтируем освещение. Да, это дороже, и мы ремонтируем не 200 дворов в год, а 55. Зато делаем это качественно, и новые объекты будут служить людям десятилетиями. Понимаю, порой хочется все сразу, но власть должна учитывать все риски, отдавать себе отчет в принимаемых решениях и открыто говорить: да, ваши предложения очень важны, но сегодня время для реализации этого проекта не пришло, к нему вернемся позднее. В Тюмени порядка четверти бюджета направлено на развитие – это очень существенные средства, такие возможности есть далеко не в каждом муниципалитете, ими нужно дорожить и разумно, рационально пользоваться. Тогда Тюмень продолжит свое динамичное развитие, которое мы воспринимаем как данность.

– Свои предложения в Народную программу внес президент России Владимир Путин. На чем акцентировал внимание глава государства?

– Во-первых, на необходимости масштабной газификации, о чем мы с вами говорили ранее. Во-вторых, президент предложил включить в Народную программу дополнительные обязательства государства по расселению жильцов аварийных и ветхих домов. Программа реализуется на протяжении нескольких лет, но ранее расселению подлежали дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года, теперь же – до 1 января 2021 года. Таким образом, огромное количество россиян сможет улучшить жилищные условия. Тюмень, напомню, идет с опережением графика. Периодически возникают споры по компенсационным выплатам или району, где предоставлено новое жилье. К счастью, все процедуры формализованы и позволяют эти вопросы снимать. Президент, внося свои предложения, понимал, что для людей потребность в безопасном качественном жилье – одна из приоритетных. Убежден, россияне по достоинству оценят инициативу главы государства.

– А каковы были ваши инициативы?

– Они касались инфраструктурных проектов, к примеру, благоустройства эко-парка Комарово, расположенного в избирательном округе № 4. Кроме того, необходимо строить новые дороги, потому что это кровеносные сосуды городской экономики, и если они закупорены, наступает стагнация. Мы часто говорим о социальной сфере – это наш приоритет, на эти цели направлено порядка половины бюджета Тюмени. Направил в Народную программу предложения, связанные с развитием дошкольного, общего и дополнительного образования, и очень рад, что часть из них начала реализовываться, остальные находятся в фокусе внимания.

– В чем принципиальное отличие Народной программы от национальных проектов? Это разные концепции и подходы к реализации, разные источники финансирования?

– Убежден, людям все равно – Народная программа, национальные проекты… Им важно жить в комфортном доме, ездить по безопасным и качественным дорогам, гулять в парке, отвести ребенка в сад или школу в шаговой доступности, получать достойную зарплату. Можно сказать, что нацпроекты – один из механизмов реализации предложений граждан, которые были направлены в Народную программу.

– Как будет проходить реализация Народной программы в регионах? Кому поручат курировать этот процесс?

– Контролировать исполнение Народной программы будут депутаты фракции "Единая Россия" в муниципалитетах, областном парламенте и Государственной думе. Система выстроена четко, ведь мы не первый год следим за реализацией национальных проектов, за каждым из которых закреплены депутаты-кураторы всех уровней.

– А общественный контроль будет?

– Общественный контроль есть всегда, депутат – тот же самый представитель общественности, избранный жителями. Депутат всегда на связи с земляками, и вместе они решают проблемы своей территории. Погруженность в эту работу у депутатов Тюменской городской думы очень серьезная, хотя почти все они исполняют свои полномочия на общественных началах без отрыва от основного места работы. Очень благодарен коллегам за неравнодушие и рад, что их заинтересованность дает результаты: наш город продолжает развиваться.