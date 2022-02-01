Елена Бойко: тюменские школы успешно работают над профориентацией школьников

Тюменские школы, колледжи, вузы и предприятия в тесном взаимодействии друг с другом эффективно реализуют проекты по профориентации детей и подростков, результаты их сотрудничества можно использовать как примеры успешной работы в этом направлении, считает председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы Елена Бойко.

– Елена Григорьевна, профориентация школьников – одна из главных задач, прописанных в муниципальной программе по развитию образования в Тюмени. Депутаты удовлетворены тем, как в городе выстроена система помощи подросткам в профессиональном самоопределении?

– На мой взгляд, наш город – яркий пример того, как должна строиться профориентационная работа в ее классическом понимании, когда происходит тесное взаимодействие школы, профессиональных учебных заведений и предприятий. К примеру, в 2020 году индустриальные классы Тюменского индустриального университета функционировали в 19 школах, а в 2021-м – уже в 29, и количество обучающихся в них ребят увеличилось в два раза. Государственный аграрный университет, который я возглавляю, создал два агротехнических класса в лицее № 81 и 69-й школе. В подготовке специалистов со школьной скамьи заинтересованы такие крупные предприятия, как "НОВАТЭК", "Роснефть", "Мостострой-11". При этом в каждой школе есть еще и профильные классы: физико-математические, химико-биологические, гуманитарные, информационно-технологические. Таким образом, в образовательных учреждениях созданы все условия, чтобы подростку было проще определиться со своими профессиональными предпочтениями.

В муниципальной программе "Развитие образования в городе Тюмени на 2021-2026 годы" четко сформулирована основная цель – создать нашим детям равные возможности для получения качественного образования и гармоничного развития социально ответственной личности. Выполнение программных мероприятий позволяет в том числе решать вопросы профориентации школьников и выбирать нужные траектории обучения в профильных и специализированных классах. Директор департамента образования Дина Горковец и ее предшественник Вячеслав Воронцов неоднократно выступали на заседаниях комиссии по социальному развитию. Многие вопросы, обсуждаемые депутатами, выносятся на заседание думы, что свидетельствует об их важности. Специалисты всегда дают народным избранникам квалифицированные ответы, поэтому да, мы довольны тем, как в Тюмени выстроена эта работа. Понимаю, нет предела совершенству, но надо отдать должное администрации города: она делает все возможное, чтобы нашим детям было комфортно в образовательных учреждениях.

– С развитием технологий меняется мир профессий, и сложно предсказать, какие специальности будут востребованы через 10 лет. Наверное, затруднительно выстраивать профориентационную работу в таких условиях?

– Мир профессий меняется, но у этого процесса четко прослеживается одна тенденция – цифровизация. Взять, к примеру, высшее аграрное образование. Убеждена, что специальности и направления, реализуемые в наше время, останутся востребованными, но от выпускников потребуется новый, более расширенный набор компетенций. Понимая это, мы каждый год занимаемся актуализацией образовательных программ, чтобы подготовленные нами специалисты знали тренды развития индустрии и были востребованы на рынке труда. В рамках профориентации наша основная задача – рассказать школьникам об особенностях каждой профессии, перспективах трудоустройства и карьерного роста. Тюменские школы тесно сотрудничают с колледжами, техникумами, университетами, для ребят организуют дни открытых дверей, экскурсии на предприятия, читают лекции. Выбор направлений деятельности огромный, и важно, чтобы подростки не растерялись.

– Но ведь есть вероятность, что в старших классах у школьника поменяется мировоззрение и возникнет интерес к абсолютно иным предметам и сфере деятельности.

– С моим младшим сыном получилось именно так. Он хотел стать врачом и два с половиной года усиленно занимался по профильным предметам, посещал дополнительные занятия. Но за полгода до школьного выпускного сказал, что ему ближе юриспруденция.

– Вы поддержали его выбор?

– Конечно, ведь он был абсолютно осознанный. Вижу, как ему интересно учиться, и очень рада, что он нашел себя. Поддерживать своих детей в их профессиональном самоопределении очень важно. Не стоит перекладывать всю ответственность за выбор будущей профессии на школу и самого подростка. При всей нашей занятости надо находить время для бесед.

– Может ли проблема с определением профессионального пути у ребенка быть связана с такой же проблемой у родителей? Например, они не любят свою работу, часто меняют место трудоустройства либо рассказывают детям, что выбрали профессию не по собственному желанию?

– Не исключено. Если родитель сам не состоялся в профессии, у него были недовольства и метания, то свой негативный опыт он может передать детям. Очень важно каждому родителю сделать работу над своими ошибками и не транслировать их подрастающему поколению. Кстати, в аграрном университете Северного Зауралья в рамках регионального образовательного проекта "Выбираем АПК" у нас изначально запланированы встречи не только с ребятами, но и с родителями.

– По результатам исследования, проведенного в 2019 году WorldSkills Russia, более 70% российских школьников не знали, чем собираются заниматься в жизни. С профессией определись всего 5% опрошенных ребят. О чем вам говорит такая статистика?

– Думаю, школьников, понимающих, чем они хотели бы заниматься в жизни, гораздо больше, чем 5 процентов. Большинство старшеклассников все-таки интуитивно понимает, в каком направлении хочет развиваться, но вероятно, им бывает сложно окончательно определиться в силу разноплановых интересов. К примеру, в выпускном классе я думала, кем мне стать – врачом или учителем биологии. Все решила мой учитель биологии, вернее то, как Валентина Сергеевна преподавала генетику: она настолько увлекла меня предметом, что я решила сделать это направление делом своей жизни, и теперь преподаю генетику своим студентам. Так что все решилось буквально в последний год учебы. Спросили бы у меня в 9 классе, кем я хочу стать, наверное, тоже колебалась бы.

– Примерно треть людей работает по специальности, это выяснили специалисты Роструда. Как вы относитесь к смене профессии?

– Из моих сокурсников только треть работает в сфере, связанной с биологией. Многие переучились и стали экономистами, юристами, причем успешными. Признаться, и у меня был период в жизни, когда думала, что выбрала не тот путь. Знаете, мне очень нравился дизайн, и если бы в то время был такой специализированный вуз, может, не случилось бы из меня ректора (смеется). Конечно, переобучиться можно в любом возрасте, и все же я убеждена, что выбор профессии предопределяет будущее человека, поэтому к нему нужно относиться крайне ответственно. Старшеклассники – вполне взрослые самостоятельные люди, способные принимать серьезные решения. Важно прислушиваться в первую очередь к себе. Первые пять-шесть лет после школы – самое продуктивное время, когда молодые люди способны впитать в себя огромное количество информации. Получить профессиональное образование и потом пойти в никуда обидно.

– К 2030 году появятся 186 новых профессий, а 57 исчезнут – таковы данные Атласа новых профессий, созданного Агентством стратегических инициатив совместно с инновационным центром "Сколково". Появятся, например, молекулярные диетологи, архитекторы живых систем, организаторы интернет-сообществ, а вот шахтеров, машинистов товарных составов, провизоров, швей и инспекторов ДПС относят к устаревающим профессиям. Как вам такая перспектива? Думаете, прогнозы экспертов сбудутся?

– Над созданием Атласа новых профессий трудились ученые и специалисты, которые основывались на статистике сегодняшнего дня в сравнении с прошлым. Вероятно, некоторые профессии исчезнут, но большая часть преобразуется. Это процесс длительный, поэтому будет время перестроить образовательные программы в колледжах и вузах. Собственно говоря, мы уже сейчас меняем образовательный контент, включая новые образовательные программы, например, цифровизация в агроинженерии и т.д. При этом вряд ли роботы смогут полностью заменить людей. В этом плане я советовала бы ребятам присмотреться к профессиям аграрного сектора: агрономы, агроинженеры, зоотехники, ветеринарные врачи будут востребованы всегда. Более того, мы даем возможность ребятам своими глазами убедиться, что современная ферма – это полностью цифровизированное пространство.

– Но многие ли школьники хотят быть животноводами или аграриями? Они видят себя блогерами, программистами, гейм-дизайнерами, киберспортсменами. У нас же в школах делают упор на инженерную и естественно-научную подготовку. Может, стоит дать ребятам возможность попробовать себя и в креативных профессиях?

– Конечно, пускай пробуют, ведь любое увлечение положительно влияет на общее развитие личности, дополнительные навыки и умения никогда не помешают. Но надо понимать, что среди тех же блогеров выстреливают единицы, поэтому есть риск остаться в этой сфере невостребованным. С этой точки зрения профильные и специализированные школьные классы более надежны, и ребятам надо стараться углубленно изучать предметы, которые пригодятся в будущей профессии. Хотя не исключаю, что увлечение может стать делом жизни, как это случилось с моим старшим сыном. В 17 лет он увлекся съемками, видеомонтажом, и после получения профессионального образования и работы по специальности полностью погрузился в то, что раньше считал хобби. Теперь он развивается в своем деле, и оно приносит доход.

– В начале нулевых в России планировали создать специальный государственный портал, где учащиеся и родители могли бы получать сведения о различных профессиях, в том числе о востребованности то или иной специальности на рынке труда и уровне заработной платы будущих специалистов. Думаете, стоит вернуться к этой идее?

– Эта тема актуальна. Недавно о создании региональных информационных платформ говорили на совещании в Министерстве образования и науки. Но надо сказать, что учебные заведения и сами активно развиваются в этом направлении. В каждом вузе есть отдел по содействию в трудоустройстве выпускников и их профессиональной ориентации. Там концентрируется вся информация из центра занятости о вакантных рабочих местах и местах прохождения практик по отраслям. Мы помогаем трудоустраиваться нашим выпускникам: на сегодня Государственный аграрный университет Северного Зауралья заключил более 500 соглашений о производственных практиках и последующем трудоустройстве молодых людей. Работодатели тоже заинтересованы в хороших специалистах, так что польза обоюдная.

– Большинство родителей задумывается о профориентации детей в старших классах и начинает срочно выбирать вуз, готовить подростков к определенным экзаменам, тем самым нагнетая обстановку и усиливая стресс. Может, стоит не спеша начинать профориентационную работу с детского сада? В Тюмени есть такой опыт?

– Наш вуз организовывал занятия в игровой форме в детских садах в рамках проекта "Модернизация системы непрерывного аграрного образования Тюменской области". Это был достаточно интересный опыт. На подготовку таких занятий уходит много сил и времени, и очень важно, чтобы у руководства и коллектива дошкольного учреждения, а также у родителей была заинтересованность. Согласна, чем раньше мы начнем рассказывать о профессиях, тем лучше.

– Что вы посоветуете выпускникам при выборе дела своей жизни?

– Дорогие ребята, вы живете в счастливое время. У вас огромное количество возможностей, вам нужно лишь выбрать правильную дорогу. Послушайте себя, что вам особенно интересно. Спросите совета у своих родителей или старших товарищей, хотя я думаю, вы и сами все знаете. Двигайтесь вперед к своим вершинам, ведь дорогу осилит идущий. Я желаю вам успеха на выбранном вами поприще!