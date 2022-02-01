Тюменский кол-центр 122 более чем в два раза увеличит количество рабочих мест

16:56 01 февраля 2022
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В тюменском Едином кол-центре 122 количество рабочих мест увеличат с 33 до 81, сообщил заместитель директора областного департамента информатизации Станислав Логинов.

"В связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 и увеличением количества вызовов потребовалось создание дополнительных рабочих мест для посменной работы операторов. На данный момент в едином кол-центре горячей линии 122 действуют 33 автоматизированных рабочих места, на которых работают штатные операторы, до конца недели будут введены еще 48 рабочих мест для волонтеров", - сообщил Логинов.

Единый кол-центр работает с 7:30 до 20:00. Среднее время ожидания ответа на звонок в период пиковой нагрузки 31 января увеличилось до 5 минут, однако уже сегодня его удалось вернуть к нормативным 2 минутам, отметил Логинов. По его словам, чаще всего звонящих на 122 интересует запись на прием к врачу или вызов врача на дом.

Теги: волонтерство , горячая линия , коронавирус
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