В Тюменской области на 55,5% выросла заболеваемость ОРВИ

16:41 01 февраля 2022
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Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на наделе с 24 по 30 января в сравнении с предыдущей неделей в Тюменской области составил 55,5%. Недельный эпидемический порог превышен на 8,3%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость детей от 0 до 14 лет возросла на 54,4 %, но не превышает эпидпорог для данной категории, отмечают в РПН.

По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), парагриппа, вирусы не гриппозной этиологии.

Теги: ОРВИ , Роспотребнадзор
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