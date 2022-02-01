В Тюменской области на 55,5% выросла заболеваемость ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на наделе с 24 по 30 января в сравнении с предыдущей неделей в Тюменской области составил 55,5%. Недельный эпидемический порог превышен на 8,3%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость детей от 0 до 14 лет возросла на 54,4 %, но не превышает эпидпорог для данной категории, отмечают в РПН.

По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), парагриппа, вирусы не гриппозной этиологии.