Два очага коронавируса выявлены в Винзилях и Ишиме

На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится два очага коронавирусной инфекции: в Винзилинском психоневрологическом интернате и в ишимском социальном отделении службы "БОМЖ" .

"В психоневрологическом интернате заболело 79 человек (57 получателей социальных услуг и 22 сотрудника), контактных 21 человек. В центре социального обслуживания населения диагноз коронавирус подтвержден у 10 человек (9 получателей услуг и 1 сотрудник), контактных 14 человек", - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Очаги в общежитии медуниверситета" и в Областной клинической психиатрической больнице закрыты.