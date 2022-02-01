Тюменцы примут в викторине о Сталинградской битве

Областной поисковый центр в сообществе "ВКонтакте" в течение 2 февраля для жителей Тюмени проведет викторину, посвященную дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Героическая оборона Сталинграда длилась 200 дней.

Победа советских войск в Сталинградской битве имела не только огромное военное значение, ведь в результате битвы наши вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны, но и политическое и международное значение. Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины.

Победители и призеры викторины получат памятные подарки.