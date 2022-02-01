Школьники Тюмени с признаками ОРВИ получают помощь в специальных медпунктах-фильтрах

12:39 01 февраля 2022
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В десяти общеобразовательных учреждениях города с 31 января работают медицинские пункты, куда без очередей могут обратиться школьники за консультацией и квалифицированной помощью, а также пройти тест на COVID-19.

Журналисты посмотрели, как прием пациентов организован в гимназии №16. Сообщают, что предварительно родители заболевших детей должны позвонить по номеру 122 и получить направление в школьный медпункт, где медики измерят температуру, сатурацию, при необходимости сделают тест на COVID-19.


"На нашей базе открыт фильтр для учащихся гимназии, которые заболели. У детей и их родителей есть возможность прийти на прием, получить квалифицированную помощь, сдать тест на ковид, если такая необходимость имеется", - рассказала директор Наталья Филиппи.

В региональном депздраве сегодня пояснили, что список таких пунктов приема пациентов с ОРВИ расширится, сейчас он находится на согласовании. Ранее отмечалось, что регион готов сформировать около 60 мобильных бригад, которые будут работать на выезде в соцучреждниях. 

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