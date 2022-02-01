В Тюменской области выявлено 16 больных омикрон-штаммом коронавируса

На 31 января в регионе зарегистрировано 16 случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон".

Среди заболевших есть и мужчины и женщины. Самому маленькому пациенту, у которого обнаружен новый штамм - 6 лет, самому взрослому – 85. Десять человек получали амбулаторное лечение, остальные – на базе моноинфекционного госпиталя.

Новые геноварианты вируса SARS-CoV-2 выявлены Тюменским научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.