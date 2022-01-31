В Тюмени поздравили со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

17:09 31 января 2022
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Воспитанники и педагоги центра "Аванпост", совместно с курсантами ТВВИКУ поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Анну Андреевну Шахтарину.

Анна Андреевна родилась 31 января 1922 года в деревне Большие Толстяки Кировской области. В ряды Красной армии призвана в сентябре 1941 года, воевала на Карельском фронте в 66-й отдельной конно-санитарной роте, с 1943 года — в шестом учебном автобатальоне, медсестра.

После победы над фашистской Германией Анна Андреевна участвовала в войне с Японией на Дальневосточном фронте. Демобилизована 3 сентября 1945 года в звании старшего сержанта медицинской службы. После войны работала медицинской сестрой в Тюменской областной больнице, городской инфекционной клинической больнице.

Анна Андреевна Шахтарина имеет нагрудный знак "Отличник здравоохранения". Ее имя занесено в Книгу почета Тюменской городской инфекционной клинической больницы. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами, в том числе медалью "За трудовое отличие".

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