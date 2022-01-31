В Тюменской области возросла заболеваемость детей коронавирусом

За четвертую неделю в Тюменской области заболеваемость коронавирусом среди детей, по сравнению с предыдущей неделей, выросла более чем в три раза, только за минувшие сутки такой диагноз подтвердился у 335 юных жителей региона. Полномочный представитель президента в В УрФО Владимир Якушев отметил, что детские поликлиники загружены, растет количество госпитализаций.

"Большой процент среди заболевших - дети. Фиксируется много амбулаторных случаев и, что самое тревожное, увеличилось число госпитализаций. Первичное звено системы здравоохранения уже работает в условиях высочайшей нагрузки. Если вовремя не разорвать цепочки контактов, особенно в группах риска, мы получим ещё более взрывной рост числа заболевших", - сообщил Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами уральских регионов.

Отмечается, что резкое увеличение новых случаев коронавируса наблюдается во всех регионах УрФО. За последние десять дней суточная заболеваемость увеличилась в четыре раза. На 29 января коронавирус диагностирован более чем у 11 тысяч жителей УрФО. Коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший - прим.) в среднем по федеральному округу на 28 января составляет 1,9 (по РФ - 1,48).

Растёт число госпитализаций. За минувшую неделю (с 22 по 29 января) в регионах развёрнуто 2 272 дополнительных койки в стационарах. Общее количество коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом – 10 203. Из них 23 процента свободны.