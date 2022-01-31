Тюменская область запаслась лекарствами для лечения COVID-19 на два месяца

В Тюменской области сформирован запас лекарств для лечения COVID-19 на 1,5-2 месяца, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Наличие лекарств для лечения больных коронавирусом как в стационарах, так и на дому – на особом контроле Оперативного штаба. Жители региона с подтвержденным диагнозом, которые лечатся дома, также получают лекарства бесплатно.

"Система здравоохранения Тюменской области готова ко всем возможным рискам, связанным с распространением омикрон-штамма. Однако сократить продолжительность новой волны можно только совместными усилиями. Для этого тюменцам следует строго соблюдать защитные меры: носить маски, мыть руки, избегать посещения общественных мест", - сообщает информационный центр правительства Тюменской области.