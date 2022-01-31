Тюменцам предлагают выбрать скверы и зеленые уголки для благоустройства в 2023 году

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На портале "Я решаю!" с 31 января по 13 февраля проходит рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2023 году. Каждый сможет выбрать зелёную зону или сквер, которую считает нуждающейся в благоустройстве в первую очередь, сообщили в администрации города.

В ноябре-декабре 2020 года управы собирали предложения горожан по таким городским объектам. В результате составлен рейтинг территорий - по три от каждого административного округа, которые, по мнению жителей, должны быть преображены.

Тогда тюменцы отдали предпочтение территориям по Солнечному проезду (от пр. Заречный до ул. Ю.-Р.Г. Эрвье), по ул. Николая Федорова, ул. Республики, 21, в районе ул. Энергостроителей, 10, Московский тракт, 163, ул. Республики, 196, ул. Мусоргского, 38 и 40, ул. Николая Ростовцева, 2 – 10, Шаимскому бульвару, скверам Болгаро-Советской дружбы и Школьному, аллее Молодожёнов.