На одного соискателя в Тюменской области приходится четыре вакансии

В Тюменской области на регистрационном учете в качестве соискателей находится 6 тыс. 470 человек. При этом в региональном банке вакансий 24 тыс. 487 позиций, то есть по четыре предложения на каждого. Таковы данные регионального департамента труда и занятости населения на 1 января 2022 года, с которыми ознакомился Вслух.ру.

В областной службе занятости традиционно больше всего вакансий – 5 тыс. 130 – в сфере строительства. 2 тыс. 663 – в направлении торговли и ремонта транспорта. 2 тыс. 131 работник требуется в обрабатывающие производства. 1 тыс. 923 вакансии было открыто в направлении по госуправлению, военной безопасности, социальному обеспечению. 1 тыс. 920 – в сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве.

В сфере образования необходимо было 1 тыс. 607 специалистов. В здравоохранении и социальных услугах – 1 тыс. 815. 71 работник требовался для добычи полезных ископаемых.

Найти подходящую работу поможет интерактивный сайт департамента труда и занятости населения. В отдельные блоки вынесены вакансии в медицинской сфере, работа вахтовым методом и для особых категорий граждан. Здесь же работодатели могут найти подходящего работника, узнать о квотировании рабочих мест, возмещении затрат при трудоустройстве отдельных категорий.



За 2021 год в службу занятости обратилось более 73 тыс. человек, более 42,7 тыс. нашли работу. Процент трудоустройства составил 58,5%, уточняет Вслух.ру.