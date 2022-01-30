Для инвалидов проводятся творческие встречи в Тюмени

В Тюмени более полугода действует досуговый клуб для инвалидов "Беседка". Участники посещают мастер-классы и концертные программы. Стать участниками клуба могут только совершеннолетние граждане. Вместе они собираются по два-три раза в месяц и регулярно приглашают на посиделки творческие коллективы города. Последняя такая встреча состоялась 27 января.

– Все прошло весело, задорно с украинскими песнями. С нами сейчас в основном сотрудничает ДК "Строитель", но и других привлекаем: в частности, библиотеки имени Менделеева и имени Пушкина, – рассказали в учреждении изданию "Тюменская область сегодня". – Для взрослых у нас проходят и мастер-классы, и концертные программы. Иногда – литературные встречи, где вместе с участниками читают стихи. Такие в основном библиотеки проводят, но и мы сами собираемся.

Родоначальником досугового клуба для взрослых стал проект "Арт-муза".

– Мы собирались и на квартирники, и в кафе, и в библиотеки на поэтические вечера. Но это было как-то непостоянно. Затем мы переименовали проект в "Беседку". Первая встреча ее участников состоялась 15 июля, и с тех пор регулярно собираемся. Следующая встреча намечена 10 февраля. К нам вновь приедет украинский ансамбль, будем петь и плясать, – поделились в центре реабилитации.

Встречи в учреждении также проводятся и для несовершеннолетних.

– От взрослых стараемся отдельно проводить встречи. Для детей у нас больше возможностей, поскольку можем применять различные игровые формы, устраивать театрализованные представления. В этом направлении с нами в основном музеи сотрудничают, в особенности "Музейляндия", а также библиотеки, культурные центры "Поиск", "Фортуна" и другие, – прокомментировали изданию в организации.