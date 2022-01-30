Как удачно выбрать семена для будущего урожая

Садоводы-огородники говорят, что посадочный материал должен быть чистым, одинакового размера, без примесей почвы. Некоторые виды семян, например, морковь или лук, должны быть с запахом.

- Чаще всего семена продают в герметичной упаковке, что мешает проверить их качество, но все же кое-что можно сделать, - утверждает огородница с большим стажем Наталья Митрофанова. - Если тщательно прощупаете содержимое пакета, то заметите в нем мусор или комки земли. Слегка потерев семена моркови, появится нежный аромат. Это говорит о свежести посадочного материала. Выбирая семена, практически невозможно сказать точно: взойдут они или нет. Поэтому нужно быть готовым к любому результату.

Покупать семена желательно в специализированных магазинах с хорошей репутацией. Также не следует пренебрегать напечатанной на пакете информацией. Прежде чем купить товар, стоит внимательно прочитать о предлагаемом сорте и количестве семян в пачке, сообщает Мегатюмень.