Эксперт дала советы, как помочь пушистому питомцу пережить линьку

У здоровой животного, будь то собака или кошка смена шерсти происходит дважды за год. Природой заложено обеспечить зверя теплой шубой на зиму, а после "раздевание" перед жарким летом. Однако у домашних животных этот режим не работает, говорят ветеринары.

- Моя кошка-сибирячка периодически начинает линять так, что пух клубами летает повсюду, как тополиный во время цветения весной. Вычесыванием нашу пушистую любимицу немного "раздеваем", - рассказала читательница Анна Федотова.

Как объяснила корреспонденту "Тюменской области сегодня" опытный грумер Дарья Чернышова, в квартирах всегда тепло, поэтому животному необходимо избавляться лишней шерсти, они линяют чаще и обильнее, чем природой заложено - круглый год с разной интенсивностью, но процесс не прекращается. Спасает регулярное вычесывание животного или экспресс-линька.

- Стричь и брить животных, особенно кошек, не рекомендуется, качество шерсти страдает. Кардинальное решение - экспресс-линька. Это мытье животного специальным ветеринарным шампунем, который улучшает отделение отживших волосков шерсти. Потом наносится бальзам, далее нужно хорошо просушить и прочесать животное. И шампунь, и бальзам должны минут 10 поработать на шерсти, сразу не смывают. Это долгая процедура. Не каждое животное будет ее терпеть. Особенно капризны кошки. Для них это серьезный стресс. С собаками работать проще, - рассказала Дарья Чернышова.



Время процедуры, по словам специалиста, зависит от размера животного, качества шерсти: от часа с небольшим, если ситуация идеальная. С мейн-куном в колтунах придется повозиться не менее трех часов. К этому владельцы должны быть готовы. В арсенале у грумера множество инструментов, которые подбираются в зависимости от обстоятельств.

- Для домашнего использования достаточно гребня и стикера, который называют пуходерка. Вычесывать, чтобы не навредить животному – можно раз в неделю, если это пушистый питомец, и раз в месяц – режим для гладкошерстного любимца семьи, - резюмировала грумер.