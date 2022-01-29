Два тобольских прапорщика награждены медалью "За отвагу на пожаре"

17:56 28 января 2022
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Пожарные Главного управления МЧС России по Тюменской области старший прапорщик Николай Шурыгин и прапорщик Дмитрий Иваненко награждены медалью "За отвагу на пожаре". Государственные награды огнеборцам в Тобольске вручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Весной 2021 года, когда в Тюменской области бушевали природные пожары, Николай и Дмитрий были среди тех, кто участвовал в ликвидации чрезвычайной ситуации. Решительные действия и профессионализм старшего прапорщика 14-й пожарно-спасательной части Шурыгина и помощника начальника караула 53 пожарно-спасательной части Иваненко позволили не допустить перехода огня на населенные пункты в Тюменском и Абатском районах", - сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. 

Как отметил Владимир Якушев в МЧС России служат высокопрофессиональные специалисты, которые уверенно действуют в экстремальных ситуациях. "В период лесных пожаров 2021 года благодаря усилиям пожарных удалось остановить стихию и избежать человеческих жертв", - подчеркнул полномочный представитель.

Теги: Владимир Якушев , государственные награды , лесные пожары , МЧС , Тобольск
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