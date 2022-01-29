"Тюменская Ярмарка" планирует провести Градостроительный форум и 14 выставок

- Выставочная деятельность всегда предполагает большое количество задействованных в ней людей. Прошлый год, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, позволил с оптимизмом смотреть в будущее, - говорит генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

- По сравнению с 2020-м участников и посетителей стало больше. Надеемся закрепить эту тенденцию. Что касается самих мероприятий, то среди них выделяются III Градостроительный форум, организатором которого выступает главное управление строительства Тюменской области, и XXVIII выставка "Строительство и архитектура".

Главная задача форума - обсуждение на различных секциях самых важных вопросов в отрасли. В частности Союз "СРОСТО" и Союз строителей (работодателей) Тюменской области предлагают работу отдельной секции посвятить кадровым вопросам.- Вопрос кадрового обеспечения строительной отрасли был всегда актуальным. Особо он обострился в 2020 году, когда из-за пандемии компании не смогли вывести на площадки рабочих из стран ближнего зарубежья. Прошло почти два года, а мы и сейчас видим острый дефицит специалистов. И спрос не только на высококвалифицированные кадры, не хватает рабочих со средним образованием. Поэтому представители Союза намерены обсудить данный вопрос в рамках Градостроительного форума, - прокомментировала директор Союза "СРОСТО" Елена Катаева.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.