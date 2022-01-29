Тюмень готовится к первенству города по дартс

Баталии запланированы на 30 января на базе "Тюменского колледжа производственных и социальных технологий".

Состязаться в меткости будут спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет.

"В Тюмени такие соревнования будут проводиться впервые, все ребята - участники с нетерпением ждут его начала. Среди заявленных спортсменов есть и новички, которые впервые примут участие в состязаниях, а есть и опытные, такие, кто уже не первый год набивает руку и меткость. Хочется сказать, что этот вид спорта сегодня набирает все большую популярность и мы надеемся, что уже в самое ближайшее время в наши ряды вступят и целые школьные команды", - отметила председатель федерации дартса Тюменской области Ольга Тюшнякова.

Подведение итогов первенства, а также награждение победителей и призеров соревнований пройдет в этот же день, после завершения турнира. Участники, занявшие призовые места будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней.

Организаторы чемпионата и первенства: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр", сообщает АиФ-Западная Сибирь.