Эковолонтер дала советы тюменцам по сохранению природы

Начинать Дарья Маркелова советует со сбора пластиковых крышечек

Что каждый тюменец может сделать для сохранения природы, рассказала экоактивистка, куратор направления волонтерства в объединенном совете обучающихся ТюмГУ Дарья Маркелова. Хотя экология является глобальной проблемой, решить ее можно только совместными усилиями.



Начинать раздельный сбор отходов Дарья советует со сбора пластиковых крышечек. Крышечка - маленький, но ценный предмет, так как состоит из уплотненного пластика, который очень хорошо берут в переработку. В Тюмени есть замечательный проект "Эффект крышечки", организаторы которого на собранные за сдачу пластика средства высаживают деревья. Крышки можно принести в специальные сетки-накопители в форме дерева, они стоят около некоторых тюменских ТРЦ.



После полугода откладывания крышечек, приходит понимание, что сдавать можно и другой пластик. Правила сдачи можно вместить в емкую фразу "Сполосни, согни, сдай". Контейнеры можно найти на сайте recyclemap.ru или принести пластик на сортировочную станцию.

- Очень помогает и повторное использование пакетов. Лучше ходить в магазин со своим пакетом, а лучше с сумкой, - рекомендует Дарья.



Особо стоит обратить внимание и на новогодние традиции, а именно установку в домах елок. Лучше приобрести дерево в кадке, а после высадить в парке. В других городах можно также взять живую ель в аренду. Дарья уверена, что этот тренд придет и в Тюмень.



- Я думаю, что в нашем городе только начинает формироваться культура осознанного потребления и раздельного сбора отходов, но успехи уже есть. Каждый человек может сделать свой образ чуточку экологичнее, а планету чище, - поделилась своим мнением с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" Дарья.