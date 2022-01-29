В 2022 году Тюменская область планирует потратить на социальную сферу 48,9% бюджета

В бюджете Тюменской области на 2022-2024 годы предусмотрены средства на полное выполнение социальных обязательств. В целом удельный вес социальных расходов, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, составляет в 2022 году 48,9% всех расходов областного бюджета, в 2023 году – 52,4%, в 2024 году – 52,9%.

"В целом структура расходов областного бюджета в 2022-2024 годах не претерпит существенных изменений, - отмечено в сообщении. - По-прежнему наибольший удельный вес в расходах областного бюджета занимают расходы на социальную сферу, а также расходы на национальную экономику, включающие, в том числе, расходы на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста и диверсификацию структуры региональной экономики".



В областном бюджете запланированы средства на реализацию указов президента Российской Федерации в сфере социальной политики, образования, здравоохранения, демографической политики, сообщает Тюменская линия.