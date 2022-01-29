В Тюменском ГМУ появились новые фантомы, микроскопы и симуляторы

Инновационный симуляционный класс для подготовки студентов по специальности "Стоматология" открылся в Тюменском государственном медицинском университете. Его оснастили высокотехнологичными фантомами, симуляторами и стоматологическими микроскопами производства России и Швейцарии, сообщает вуз.



Оборудование максимально приблизит студентов к реальным условиям работы врача-стоматолога, позволит применить на практике теоретические знания и отточить до автоматизма манипуляционные навыки. Во время учебы на симуляторах студенты отрабатывают все ситуации, которые могут произойти в стоматологическом кресле.



Для медицинских вузов фантомы для отработки навыков эндодентальной хирургии пока редкость. В Тюменском ГМУ материально-техническую базу пополнили по проекту "Институт стоматологии", реализовать который планируется благодаря участию университета в государственной программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".



"Современные технологии медицинского образования все больше разворачиваются в сторону фантомов и симуляторов. Конечно, это не заменяет общение с пациентом, но стоматология сегодня – одна из самых высокотехнологичных областей медицины: операционные микроскопы, хирургическое и диагностическое оборудование, высококачественные материалы, импланты нового поколения, поэтому сегодня университет должен иметь серьезную базу фантомов и симуляторов для обучения", – рассказал и. о. ректора Тюменского ГМУ Иван Петров.



Новинки позволят будущим врачам овладеть новыми технологиями, а врачам-практикам повысить качество помощи в рамках постдипломного образования.

Также производится переоснащение Университетской стоматологической клиники. Здесь уже запущен единственный в своем классе из имеющихся в городе 3D-томограф, идет модернизация диагностического оборудования, сообщает Тюменская линия.