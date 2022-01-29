В Тюменской области могут открыть до 60 фильтров с бесплатным тестированием на COVID-19

В связи с наплывом посетителей в поликлиники региона и для удобства пациентов, в соцучреждениях будут развернуты выездные бригады или фильтры, сообщила руководитель регионального депздрва Наталья Логинова.

"Они могут разместиться на объектах культуры, в детсадах и школах, учреждениях социальной защиты или спорта. У обратившихся медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и бесплатно возьмут тест на COVID-19. При получении положительного результата пациенту прямо в пункте выдадут лекарства. Но, чтобы вас приняли в таком пункте, необходимо сначала позвонить на горячую линию 122", - пояснила Логинова.

До 35 пунктов могут создать в Тюмени и 31 - в муниципалитетах.

Уже с понедельника в Тюмени начнут принимать пациентов с признаками ОРВИ в дополнительных фильтрах по адресам:

🔹 школа № 43 (ул. Щербакова, 94);

🔹 гимназия №5 (ул . Минская, 50/1);

🔹 школа № 22 (ул . Садовая, 109);

🔹 школа № 88 (ул. Московский тракт, 129/1);

🔹 гимназия №16, корпус 1 (ул. Парфенова, 19);

🔹 лицей № 81 (ул. Ватутина, д. 10Б);

🔹 школа № 63 (ул. Широтная, 181а);

🔹 школа №67 (ул. Домостроителей, д.2а);

🔹 школа № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3а);

🔹 школа № 65 корпус 1 (ул. Широтная. 116).

Чтобы попасть в такой пункт, нужно позвонить по номеру 122, оператор подскажет ближайший адрес.

Учебные и дошкольные учреждения, где расположены фильтры, будут работать только со теми детьми, которые посещаюют данные организации.