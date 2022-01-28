Пункты вакцинации от коронавируса для подростков поможет найти Telegram-бот

В Тюменскую область поступило 960 доз "Гам-Ковид-Вак-М" для подростков. Вакцина будет распределена во все поликлиники Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц районов юга области. Оперативно узнать о пунктах вакцинации в Тюмени можно с помощью Telegram-бота @Vakcin72_bot, сообщает ЦУР.

Бот "Вакцинация Тюмень" был разработан специалистами Центра управления регионом Тюменской области. С его помощью можно узнать о крупных пунктах вакцинации, видах вакцин и их действии. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо войти в приложение "Telegram" и в графе поиска ввести @Vakcina72_bot. Далее пользователю будет предложено выбрать интересующий его округ, в котором планируется прохождение вакцинации. После чего бот подберёт доступные пункты для вакцинирования, покажет их адрес и время работы.

Задать вопрос по теме вакцинации или лечения от коронавируса тюменцы могут через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". После авторизации на сайте пользователю будет предложено описать суть проблемы и оставить жалобу, заявление или сообщение.