Будущий педагог из Ишима вошла в состав Студсовета

Помимо представителей столицы региона в состав нового созыва Студенческого совета Тюменской области также вошла жительница Ишима. Анна Абакумова обучается на втором курсе Ишимского педагогического института им. Ершова, является спортсменкой и принимает активное участие в жизни своей альма-матер. Молодежное объединение продолжит реализацию проектов и социологические исследования.

– Студсовет в этом году продолжит защищать права студентов, реализовывать областные проекты, с линейкой которых определимся в ближайшее время, а также будем продолжать исследование студенческой среды региона, – рассказала Анна изданию "Тюменская область сегодня". – Я проживаю в Ишиме, приезжаю на собрания в Тюмень. Если не будет такой возможности, то можно использовать современные технологи и подключиться онлайн.

Первое официальное собрание нового состава студенческого объединения состоялось 26 января.

– Подробно изучили структуру совета. Все обсудили, сделали фото, прошли небольшой тест. Каждый из нас уже понял, к какому из видов деятельности он ближе, – отметила девушка.

Напомним, что на выборах в Студсовет участвовали инициативные представители молодежи. Конкуренция была большая, но в результате в состав вошли лишь 15 кандидатов.

– Сначала было более полусотни человек. После третьего этапа, а именно онлайн-конференции, выбрали топ-30 студентов. Среди них прошли дебаты в формате ТВ-шоу, где набирали баллы. Целью пятого этапа был отбор 15 лучших студентов путем голосования. В начале я даже опустила руки, но после начала писать всем знакомым с института, чтобы не ленились и голосовали, – поделилась Анна. – Я думаю, что это начало чего-то нового. Это большая ответственность и новый вид деятельности, нужно показать себя.

Девушка призвала всех студентов всегда верить в себя, самореализовываться, не бояться достигать своих целей и пробовать новое, поскольку впереди много открытий и возможностей.