Возможность подготовиться к новому огородному сезону не упускают трудолюбивые земледельцы

Задуматься о теплице они предлагают уже в феврале, несмотря на зиму в разгаре. Прежде всего, нужно осмотреть конструкцию, чтобы устранить неполадки. Ремонтные работы выполняйте в погожий день, обязательно очищайте крышу теплицы от снега, чтобы она не проломилась под его тяжестью. Февраль как раз подходящее время для начала внутренних работ в теплице: уборка и дезинфекция.

- Эффективный способ борьбы с вредителями – серные шашки, - рассказывает опытная огородница Нина Шанцева. - Если хочется использовать классический метод, подойдет раствор из гашеной извести. Его готовят по такой пропорции: на 10 литров воды берут 3 килограмма извести плюс 0,5 килограмма медного купороса. Все тщательно перемешивают. Полученной смесью обрабатывают потолок, стены и каркас теплицы.

Также необходимо позаботиться об улучшении качества плодородности почвы. Для этого нужно регулярно менять грунт. Можно покупным, а можно приготовить его самостоятельно. Нина Шанцева советует смешать песок с дерновой землёй, добавить торф, известь и перегной. Выполнив такие работы в феврале, теплица точно будет готова к выращиванию нового урожая, сообщает Мегатюмень.