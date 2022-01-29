Аппарат для ЛОР-обследований поступил в Голышмановскую областную больницу

Современный видеориноларингоскоп поступил в Областную больницу №11. Оборудование для обследования ЛОР-органов закупили в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Риноларингофиброскоп установили во взрослой поликлинике, на нем уже проведено свыше десятка исследований. Такой аппарат здесь появился впервые, сообщила Людмила Гринфельд, представитель пресс-службы ОБ №11 (р.п. Голышманово).

"Аппарат, действительно, замечательный. У него есть подсветка, изображение в высоком разрешении выводится на экран компьютера. С помощью видеориноларингоскопа можно выявить причины боли в горле, затрудненного дыхания, провести углубленное обследование. Он также помогает специалистам определиться с диагнозом в спорных случаях - можно провести фото- и видеофиксацию исследования и направить результаты в другие медучреждения для консультации", – рассказал врач-оториноларинголог Станислав Артеев.

Врачи, которые будут работать на новом оборудовании, прошли специальное обучение. Исследование представляет собой осмотр носа и носоглотки и позволяет получить точные данные о состоянии ЛОР-органов и сделать однозначные выводы о наличии или отсутствии патологии. Пройти его с помощью нового аппарата смогут более семнадцати тысяч жителей Голышмановского района. Главный врач ОБ №11 Алексей Белов отметил, что теперь такая диагностика выполняется на современном видеориноларингоскопе со встроенной светодиодной осветительной системой. Прибор может применяться для обследования не только взрослых пациентов, но и детей.