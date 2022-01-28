Возврат к QR-кодам в Тюмени перенесли на 1 марта

Решения Оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской области опубликовал Информационный центр правительства.

В сообщении говорится о переносе на 1 марта 2022 года введения системы QR-кодов в регионе. Напомним, система пропусков по кодам об иммунитете к коронавирусу ведена 8 ноября, перед Новым годом ее отменили до 20 января, затем до 1 февраля.

Помимо даты возврата к qr-кодам, в обновлённом постановлении регионального правительства от 17 марта 2020 г. № 120-п "О введении режима повышенной готовности" указано о дистанте до 12 февраля для школьников и студентов.

Оперштаб рекомендовал режим самоизоляции жителям региона старше 60 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, не прошедшим вакцинацию или не переболевшим COVID-19.

Работодателям советуют перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, без учета работников, вакцинированных или переболевших коронавирусом за последние 12 месяцев.