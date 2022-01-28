ТИУ и ТюмГУ переводят студентов на дистанционное обучение

С 31 января студенты двух тюменских вузов переходят на дистанционные форматы обучения, решение принято в связи с ухудшением эпидостановки по коронавирусу в регионе.

В ТИУ отметили, что учащиеся лицея, колледжа, школы инженерного резерва, центра архитектурной подготовки на удаленке с 31 января до 12 февраля, обучение студентов вуза будет реализовываться с использованием дистанционных технологий до особого распоряжения. В ТюмГУ тоже пока не уточняют сроки дистанта.

Ранее Оперштаб сообщил о переводе на дистанционное обучение всех школьников и студентов коллежей, учреждений допобразования, рекомендации о принятии аналогичных решений были даны всем образовательным учреждениям (за исключением дошкольных) вне зависимости от формы собственности, в том числе вузам.