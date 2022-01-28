Заболеваемость коронавирусом среди детей выросла на 118%

Эпидситуация по COVID-19 ухудшилась в Тюменской области, наибольший рост заражений выявлен среди детей - на 118%, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
Заболеваемость по итогам третьей недели 2022 года выросла на 56% по сравнению со второй неделей.
Суточный показатель заболеваемости на 27 января составил 41,5 на 100 тысяч населения - почти в два раза выше, чем неделю назад.
Заболеваемость среди взрослого населения по итогам третьей недели года выросла на 47,5%. Среди людей старше 65 лет заболеваемость выросла на 29%, в возрастной группе от 18 до 29 лет - на 75%, среди детей - на 118%.
Охват тестированием за последнюю неделю - 603 на 100 тысяч населения - более чем в два раза выше установленного норматива.
14 заболевших новым штаммом "омикрон" выявлены в регионе по данным на 27 января.
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