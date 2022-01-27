Жители Тюмени стали чаще обращаться к депутатам городской думы

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

В 2021 году количество обращений в Тюменскую гордуму по электронной почте и активность горожан по вопросам экологии, туризма, краеведения, работы спортклубов значительно возросли, сообщил председатель думы Евгений Заболотный.

"Тюменцы стали чаще обращаться в городскую думу. В прошлом году всеми депутатами дистанционно принято 1895 граждан, тогда как в 2020 году на приемах очно и дистанционно побывали 1716 жителей. Депутаты открыты для жителей, готовы оперативно откликнуться на просьбы горожан и сделать все от них зависящее для решения любых вопросов", – подчеркнул Евгений Заболотный.

В минувшем году в адрес Евгения Заболотного поступило более 180 обращений от граждан, что на 25% больше, чем в 2020 году. Чаще всего к председателю поступали вопросы, касающиеся работы ЖКХ, благоустройства, формирования городского бюджета, социального обеспечения, строительства, работы транспорта, здравоохранения, образования, оказания материальной помощи отдельным категориям граждан.

При содействии Евгения Заболотного решены просьбы ветеранов Великой Отечественной войны, оказана помощь одинокой матери, воспитывающей четырех детей, в газоснабжении и проведении водопровода в дом. По просьбе жителей многоквартирного дома по улице Парковой выполнены работы по благоустройству двора, ограждению газонов и обустройству парковочных мест. По запросу собственников квартир дома по улице Воровского обеспечено устойчивое электроснабжение, благоустроен двор и восстановлена детская площадка.