Травматологи ОКБ №2 избавили девушку-подростка от патологии коленного сустава и трёхкратного вывиха

Фото - пресс-служба Областной клинической больницы №2

В Областную клиническую больницу №2 обратилась 15-летняя пациентка с вывихом надколенника. Причиной того, что девушка уже не в первый раз получила такую травму, послужила дисплазия коленного сустава – заболевание, при котором из-за нарушения развития данной области дети и подростки подвержены высокому риску травмирования, даже при выполнении обычных движений (садясь или вставая, прыгая). Юная пациентка ОКБ №2 была ограничена в движениях, испытывала сильные боли в области колена. Лечение подобных повреждений суставов у детей в ОКБ №2 с конца 2020 года выполняется методом артроскопии.

Во время операции врачи-травматологи детского стационара ОКБ №2 выполнили медиализацию возникшей бугристости — изменение угла между собственной связкой надколенника и мышцей бедра. Период восстановления после артроскопии не занимает много времени, поэтому девушку выписали уже на пятый день после операции. Её самочувствие оценивается как хорошее. Благодаря применённой специалистами ОКБ №2 методике юная пациентка успешно избавилась от недуга и теперь может наслаждаться полноценной жизнью без болей в суставах.

"У пациентки наблюдалось ограничение движений в коленном суставе, невооружённым глазом была видна деформация сустава, пациентка испытывала нестерпимую боль. После проведения артроскопии мы стабилизировали коленную чашечку девушки. Сейчас она выписана с хорошими показателями и результативным восстановлением", — отмечает Альберт Ишбулдин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением детского стационара ОКБ №2.

Травмы коленного сустава в детском возрасте составляют около 20 % от общего числа травм опорного-двигательного аппарата. В связи с этим существует высокий риск серьёзных патологических изменения внутри сустава, развития остеоартроза. Практика детского травматологического отделения ОКБ №2 показывает, что в артроскопических операциях часто нуждаются дети с повреждениями в результате повышенной нагрузки на коленные и другие суставы (например, при увлечении профессиональным спортом). У таких пациентов часто диагностируют вывих надколенника.

На сегодня специалисты ОКБ №2 успешно провели около 150 артроскопических операций на коленных суставах у детей.