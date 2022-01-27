Диспетчерская служба 122 набирает волонтеров для работы на горячей линии

Единая диспетчерская служба 122 проводит набор волотеров. Перед работой добровольцы пройдут обучение, после которого они смогут приступить к своим обязанностям.
Обучение волонтеров проходит в два потока: первый поток прошел обучение 25 января и уже в эту пятницу приступит к работе в кол-центре. Количество волонтеров, прошедших обучение на сегодня - 15 человек. Во втором потоке пройдут обучение такое же количество волонтеров, как и в первом.
Жители региона, позвонив по единому номеру телефона 122, получат всю необходимую информацию по вопросам распространения нового штамма – омикрон; по работе на портале Госуслуг: где, в каком разделе найти, и как скачать свой qr-код; записаться к врачу и т.д.
Работающие в кол-центре волонтёры получают средства индивидуальной защиты и часы добровольческой (волонтёрской) деятельности в своей электронной книжке на сайте DOBRO.RU.
Желающие поработать на горячей линии могут позвонить в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области по номеру телефона +7 (3452) 29-03-01 и получить всю необходимую информацию.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru