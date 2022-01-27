Тюменский штаб волонтеров #МыВместе набирает активистов для оказания помощи престарелым

Штабу помощи пожилым и маломобильным гражданам "#МыВместе" требуются волонтеры в мобильные бригады на доставку продуктов, медикаментов, оплату услуг ЖКХ и для работы в единой диспетчерской службе 122. В настоящий момент количество активных волонтеров, выезжающих на заявки, около 25 человек, сообщили в штабе.

Скачка в количестве заявок пока не наблюдается, но Штаб "#МыВместе" готов справиться и с большим количеством заявок. На данный момент волонтеры выполняют в день 1-3 заявки. В неделю поступает порядка 10 заявок.

Мобильным группам волонтеров, при выполнении заявок категорически запрещено контактировать с заявителями. Получая заявку, волонтёр с ведомостью, бейджем и средствами индивидуальной защиты едет к заявителю, предварительно созвонившись с ним.

Мобильные группы волонтеров получают средства индивидуальной защиты и часы добровольческой (волонтёрской) деятельности в своей электронной книжке на сайте DOBRO.RU. Для того, чтобы стать волонтером Штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам "#МыВместе", необходимо позвонить в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области по номеру телефона +7 (3452) 29-03-01 и получить всю необходимую информацию.