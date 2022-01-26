Минздрав России выпустил памятку для граждан, как вести себя при симптомах коронавируса и ОРВИ

Минздрав России выпустил памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции.

1. Если вы вакцинированы/ревакцинированы против COVID-19, переболели менее 6 месяцев назад и не относитесь к группе риска

При положительном мазке на COVID-19 и отсутствии симптомов заболевания лечение не требуется, может быть получен листок нетрудоспособности, необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.

Есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 ºС), но нет результата ПЦР-теста на COVID-19, то:

Оставайтесь дома.

При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу "122" или в call-центр вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены.

Если вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.

Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).

Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).

Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.

При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%).

Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.

При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.

При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача.

При повышении температуры до 38,0 ºС и выше вы можете принять жаропонижающие препараты.

Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.

*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

При ухудшении состояния:

Если температура выше 38,0 ºС и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр вашей поликлиники, или в единую службу "122" для дистанционной консультации с медицинским работником;

Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.

2. Если вы вакцинированы/ревакцинированы против COVID-19, переболели менее 6 месяцев назад, у вас положительный тест на COVID-19, но вы относитесь к группе риска (возраст 60 лет +;сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния, избыточный вес).

При отсутствии симптомов заболевания:

Оставайтесь дома.

Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты, маски или респираторы должны носить все домочадцы.

Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).

Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).

Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.

При возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (нормальные показатели пульсоксиметрии – не ниже 95-96%).

Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.

При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.

Препараты, которые Вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в той же дозировке.

Лечение Вам назначит медицинский работник.

*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

При появлении симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38 ºС) необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу "122" для дистанционной консультации с медицинским работником.

При появлении одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%, повышении температуры выше 38 ºС - звоните в единую службу "103" для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Антибиотики могут быть назначены только медицинским работником и только в случае наличия показаний.

3. Если Вы не вакцинированы и не переболели COVID-19, то при появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики или положительном тесте и отсутствии признаков заболевания вы должны:

Остаться дома.

Позвонить в единую службу "122" или в call-центр вашей поликлиники для дистанционной консультации с медработником.

В случае ухудшения состояния позвонить в службу скорой помощи по номеру "103".

Что делать, если заболел ребенок?

Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.

Строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением.

Необходимо позвонить в единую службу "122" или в call-центр вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.

В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру "103".

ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний.

Минздрав России призывает всех граждан:

- используйте защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми.

- тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.

- по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.

Эти простые профилактические меры снизят риск заражения.

Также напоминаем о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.