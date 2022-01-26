Карантин по коронавирусу сокращен до 7 дней

Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступило в силу, сообщали премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее отмечалось, что срок изоляции людей, контактировавших с коронавирусными больными, будет сокращен с 14 до 7 дней, так как инкубационный период у людей, заразившихся омикрон-штаммом составляет от двух до пяти дней. На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно, сообщает РИА Новости.