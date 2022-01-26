Карантин по коронавирусу сокращен до 7 дней

09:00 26 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступило в силу, сообщали премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее отмечалось, что срок изоляции людей, контактировавших с коронавирусными больными, будет сокращен с 14 до 7 дней, так как инкубационный период у людей, заразившихся омикрон-штаммом составляет от двух до пяти дней. На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно, сообщает РИА Новости.

Теги: коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022