Тюменский Роспотребнадзор сообщил о 9 выявленных случаях заражения омикрон-штаммом в регионе

На сегодня в Тюменской области зарегистрировано 9 случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Среди заболевших - мужчины и женщины в возрасте от 22 до 57 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Восемь человек получали лечение амбулаторно, чувствуют себя хорошо. Один мужчина проходит лечение в моногоспитале из-за сопутствующих заболеваний.

Пять заболевших не вакцинированы, один был привит только первым компонентом вакцины, три прошли полный курс вакцинации против коронавируса, но более 6 месяцев назад, уточнили в РПН.