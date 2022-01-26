Тюменский Роспотребнадзор сообщил о 9 выявленных случаях заражения омикрон-штаммом в регионе

На сегодня в Тюменской области зарегистрировано 9 случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Среди заболевших - мужчины и женщины в возрасте от 22 до 57 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Восемь человек получали лечение амбулаторно, чувствуют себя хорошо. Один мужчина проходит лечение в моногоспитале из-за сопутствующих заболеваний.
Пять заболевших не вакцинированы, один был привит только первым компонентом вакцины, три прошли полный курс вакцинации против коронавируса, но более 6 месяцев назад, уточнили в РПН.
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