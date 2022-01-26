Тюменские врачи с помощью ЭКМО вернули к жизни пациентку с коронавирусом

Признаки ОРВИ 35-летняя тюменка Ирина у себя обнаружила в начале декабря и начала лечиться самостоятельно, но состояние ухудшилось, лекарства не помогали - через две недели женщина была госпитализирована в ОКБ №1 с двусторонней пневмонией. Чтобы спасти пациентку, врачам пришлось применить методику ЭКМО, сообщает пресс-служба ОКБ-1

"У пациентки болезнь развивалась быстро. В скором времени из-за тяжести состояния её перевели в реанимацию. Затем было принято решение о применении аппарата ИВЛ, а в последующие сутки подключили процедуру ЭКМО. Благодаря имеющимся инструментальным и лабораторным методам болезнь завершилась благополучно", – прокомментировал и.о. заведующего отделением анестезиологии и реанимации №5 ОКБ №1 Флорид Исматуллин.

Процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, ЭМО) – это инвазивный метод насыщения крови кислородом. Для его проведения к пациенту подсоединяют мембранный оксигенатор. Кровь забирается из венозного русла, насыщается кислородом и подается в артериальное русло. При этом легкие исключаются из круга кровообращения и получают возможность для восстановления.

"Жизнь пациента на ЭКМО – командная работа реаниматологов, хирургов, кардиологов, пульмонологов, реанимационных медсестер и многих других специалистов. Важно понимать, что сам метод не лечит пациента, но даёт ему время для лечения и выздоровления. После того, как лёгкие пациента восстановятся, чтобы обеспечить потребности организма, аппарат ЭКМО отключают", – рассказал заведующий моноинфекционным госпиталем Алексей Барадулин.

После выписки Ирине будет необходим курс реабилитации, а уже через полгода она будет чувствовать себя так же, как и до болезни. "Теперь я знаю, насколько важно не затягивать и вовремя обращаться к врачам. Они обязательно помогут и вылечат. И, конечно, самое главное – вакцинироваться", – сказала пациентка.