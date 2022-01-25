Тюменский студсовет изучит тему создания городского кампуса для вузов и ссузов

Изучить мнение студенческого сообщества по трекам "карьера", "финансы" и "жилье", а также исследовать тему создания городского кампуса для вузов и ссузов глава региона Александр Моор поручил региональному Студсовету на онлайн-встрече 25 января.

В течение 2021 года Студсовет Тюменской области изучал жизнь и потребности студентов региона, проводил исследования по шести направлениям: образование, внеучебная деятельность, карьера, финансы, семья, жилье, было опрошено 5 100 респондентов, а сегодня о о результатах исследования студенты рассказали губернатору.

"Александр Викторович отметил, что выводы, которые мы сделали, интересные, и дают четкое представление о потребностях молодежной среды. Я надеюсь, что в этом году новый созыв Студсовета сможет более детально проанализировать обозначенные проблемы и предложить креативные решения", — рассказала о встрече Гузяль Нурияхметова, член Студсовета Тюменской области 2021 года и студентка ТюмГУ.

Над задачами, обозначенными губернатором, будет работать новый созыв студсовета, в него вошли пятнадцать студентов вузов и четыре студента ссуза. "В Студсовете есть преемственность. Мы будем работать над исследованием, которое начали наши коллеги из предыдущего состава. И это правильно. Мониторинг среды должен проводиться регулярно", — прокомментировал Николай Мышьяков, член Студсовета Тюменской области 2022 года и студент Тюменского ГМУ.