Каток у "Конторы пароходства" помог организовать депутат гордумы

15:08 25 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Каток на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства" занимает 1800 квадратных метров и вмещает до 200 человек, одну из самых востребованных ледовых площадок помог организовать депутат Тюменской городской думы Александр Яковлев.

"Создание этого крупного спортивного и досугового объекта, поддержание высокого качества льда, а также полная организация его деятельности, в том числе по предоставлению услуг проката коньков, проходит под контролем депутата Александра Яковлева", - отмечают в гордуме. 

Ледовая площадка у "Конторы пароходства" пользуется популярностью у тюменцев и гостей областного центра. В большом теплом шатре расположился пункт проката коньков и кафетерий. "На катке мы проводим время с семьей и, как в детстве, радуемся атмосфере новогодних праздников. Безусловно, за этим стоит огромный труд большого количества людей, но то счастье, которое мы видим в глазах детей и взрослых, компенсирует все", – считает Александр Яковлев.

Теги: Тюменская городская дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022