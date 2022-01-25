Каток у "Конторы пароходства" помог организовать депутат гордумы

Фото - https://duma.tyumen-city.ru/

Каток на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства" занимает 1800 квадратных метров и вмещает до 200 человек, одну из самых востребованных ледовых площадок помог организовать депутат Тюменской городской думы Александр Яковлев.

"Создание этого крупного спортивного и досугового объекта, поддержание высокого качества льда, а также полная организация его деятельности, в том числе по предоставлению услуг проката коньков, проходит под контролем депутата Александра Яковлева", - отмечают в гордуме.

Ледовая площадка у "Конторы пароходства" пользуется популярностью у тюменцев и гостей областного центра. В большом теплом шатре расположился пункт проката коньков и кафетерий. "На катке мы проводим время с семьей и, как в детстве, радуемся атмосфере новогодних праздников. Безусловно, за этим стоит огромный труд большого количества людей, но то счастье, которое мы видим в глазах детей и взрослых, компенсирует все", – считает Александр Яковлев.