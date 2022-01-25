Две тюменки вышли в финал проекта "ТопБЛОГ" платформы "Россия – страна возможностей"

"Блог-уикенд" – финал проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" проходит с 22 по 25 января в онлайн-формате. 170 блогеров, в том числе Наталья Попова и Екатерина Шаркова из Тюменской области на платформе "Minecraft" работают над своими кейсами и встречаются с партнерами проекта.

"ТопБЛОГ" – это образовательный проект, где ведущие блогеры и эксперты обучают всех желающих, как развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей. Новоиспечённые блогеры не упустили возможности побороться за победу в финале конкурса и под чутким руководством наставников разрабатывают информационные материалы в рамках решений кейсовых заданий – Наталья Попова создает рекламные прототипы для Министерства просвещения РФ, а Екатерина Шаркова с командой решают кейс компании "Слетать.ру"

Заключительный этап проекта продлится до 25 января. Площадками онлайн-финала станут VK Звонки и специально созданная геймификация в "Minecraft", где команда наставников проведет сессии с участниками и поможет доработать свои рекламные прототипы находясь в разных уголках страны.

"В связи с текущей эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о проведении финала проекта "ТопБЛОГ" в онлайн формате, но организовали его по-особенному, отойдя от стандартных zoom-конференций. Впервые финал проекта платформы "Россия – страна возможностей" проходит в формате компьютерной игры. Мы использовали точную копию локаций Москвы на платформе "Minecraft", чтобы участники полностью погрузились в атмосферу проекта "ТопБЛОГ". Еще одной технологией станут VK Звонки, при поддержке компании VK мы создадим связи между участниками и их звездными наставниками", – рассказал генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Формат с применением технологий игры "Minecraft" позволяет нам дистанционно реализовать конкурсную программу, не теряя связи между проектными группами. В ходе игры наши финалисты вместе будут решать задачи, работать над кейсами и даже участвовать в массовых мероприятиях. Инициативу проведения проекта в таком формате поддержала единственная государственная "КиберШкола" в России", – отметила руководитель молодежных проектов АНО "Россия – страна возможностей" Ирина Карих.

"Проект "ТопБЛОГ" уникален тем, что он дает возможность молодым ребятам получить доступ к очень известным блогерам и перенять бесценный опыт. Надеюсь, что "ТопБЛОГ" откроет еще много новых блогеров", – отметил Константин Сидорков.

25 января состоится гранд-защита кейсов. Она пройдет в два тура. Первый – в формате свайп-баттла. Эксперты отсмотрят рекламные работы конкурсантов: видеоролики, публикации и изображения. Материалы будут оценены лайками, если представленные работы отвечают требованиям профессионального сообщества, дизлайками, если результаты работы объективно не понравились, и свайпами, если эксперт не определился с решением. Лучшие участники пройдут во второй тур гранд-защиты – питчинг. Здесь им предстоит защитить разработанный ранее кейс, а выступления участников будут оценены членами жюри. Авторы лучших работ станут победителями проекта.

Кроме того, 25 января в рамках празднования Дня российского студенчества в Москве пройдет торжественная онлайн-церемония подведения итогов проекта "ТопБЛОГ". Авторы самых ярких работ станут победителями проекта и будут объявлены в рамках трансляции "День Российского студенчества – Поехали!". Событие состоится при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Трансляция мероприятия пройдет в аккаунте "Молодежь Москвы" ВКонтакте.

Победители получат свои первые рекламные интеграции с партнерами проекта "ТопБЛОГ", среди которых Министерство просвещения РФ и Министерство спорта РФ, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и проектный офис "Молодежь Москвы", VK, Группа компаний "Просвещение", компания ZASPORT и УК "Слетать.ру".