ТюмГУ проводит онлайн-консультации для будущих студентов и их родителей

Регулярные встречи с представителями приемной комиссии тюменского госуниверситета проходят на платформе Zoom по вторникам и четвергам, на этих онлайн-встречах абитуриенты и их родители могут получит ответы на вопросы о порядке и процедуре поступления в вуз.

Эксперты Центра рекрутинга и развития расскажут о способах подачи документов, вступительных испытаниях, количестве бюджетных и платных мест, о поступлении граждан СНГ и многом другом. Вопросы можно задать как при регистрации, так и во время онлайн-встречи. Ближайшие даты проведения консультаций 25 и 27 января, а также 1 и 3 февраля. Время с 17:00 до 18:00, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. Ссылки и подробности - на сайте вуза.